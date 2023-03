LOTTA CONTRO I TUMORI DEL SANGUE Aslem, uova di Pasqua solidali per il reparto oncologico dell’ISS Si apre domani la tradizionale Campagna di Pasqua.

ASLEM, Associazione Sammarinese impegnata nelle lotta contro i tumori del sangue, torna con la tradizionale Campagna di Pasqua, all'insegna della solidarietà e dell'amore per il prossimo. Ognuno può fare la sua parte: i fondi raccolti saranno utilizzati per la ristrutturazione del Day Hospital del Reparto oncologico e oncoematologico dell’ISS. “Il contributo del territorio – commenta la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli – sosterrà così un intervento che andrà a ridisegnare il luogo di cura, accompagnando il paziente e i suoi familiari in un percorso che possa rassicurarli, assisterli ed informarli.” La campagna si apre domani – giovedì 30 Marzo – all'ingresso dell'Ospedale di Stato. Queste, le altre date: venerdì 31 Marzo (Ingresso Ospedale di Stato, Discount Giorgetti, Titancoop Valdragone); sabato 1 Aprile (Centro Comm. Azzurro, Titancoop Dogana, COAL Fiorentino, COAL Dogana, COAL Cailungo e COAL Acquaviva); domenica 2 Aprile (COAL Fiorentino, COAL Dogana, Centro Comm. Azzurro).

