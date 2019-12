Aspettando il Natale: Reggenza in visita nei plessi di Città

Visita della Reggenza ai plessi di Città

Il messaggio della tutela dell'ambiente fa da sfondo alla visita dei Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni nella scuola dell'infanzia di San Marino Città. I bambini hanno messo in scena una rappresentazione mostrando dei quadri a tema ambientale da loro realizzati e recitando la poesia “Piccola ecologia” sull'importanza di conservare un mondo vivibile e pulito. Intonato poi un canto sul rispetto degli animali, “esseri eccezionali che hanno un cuore come noi”. Infine l'augurio in spagnolo sulle note di Feliz Navidad.

La scuola elementare “La Sorgente” si presenta alla Reggenza: da come sia strutturata alle nuove modalità didattiche con la dotazione delle LIM, le lavagne interattive multimediali in dotazione ad ogni classe. Dopo l'inno nazionale suonato dai bambini, sono stati mostrati gli addobbi realizzati con materiali riciclati, a dimostrazione di come sia possibile rendere il Natale più ecosostenibile. Infine l'inno della scuola cantato ed eseguito dagli alunni.

I piccoli del Nido di Città insieme allo loro maestre hanno accolto i Capi di Stato sul tappeto con canti e sorrisi. Sguardi attenti e curiosi verso i graditi ospiti di uno scampolo di mattinata. Come strenna, la consegna di un libretto di Natale, suggellata da una dolce stretta di mano.