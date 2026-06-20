Aspettando la Titanica: due eventi tra storia e inclusione con Batticinque e Titan Cycle

Lo sport che unisce. E come spesso accade è veicolo di inclusione attiva. Questa volta sono le bici a regalare un momento di gioia condivisa e coesione sociale: all'ombra dei portici di Borgo Maggiore “La piccola Titanica”, organizzata in collaborazione tra lo staff della ciclostorica di San Marino e l'associazione Batticinque, da sempre impegnata nel miglioramento della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. Per i giovani ciclisti un percorso ad hoc per mettersi alla prova con gimkane e piccoli circuiti. Non ci sono barriere, non ci sono categorie o differenze: tutti i bambini insieme per un pomeriggio di divertimento.

"Il nostro scopo - commenta Wilson Renzi dell'associazione - è sempre far partecipare i ragazzi con qualche difficoltà assieme ai ragazzi normodotati. Coinvolgerli, farli interagire. Seconda edizione, una collaborazione assodata, speriamo di replicare l'anno prossimo".

La Titanica porta con sé anche la storia di San Marino. E allora ecco che sotto i portici di Borgo Maggiore – e magari domani in gara – torna a brillare il marchio storico con la M maiuscola: la Titan Cycle. Accanto ai modelli in esposizione, con i suoi 95 anni, il fondatore e proprietario: Gian Franco Mularoni. Ora ha passato il testimone ai figli e il marchio ha il nuovo nome di Prb, ma dagli anni '70 ha fatto pedalare intere generazioni di sammarinesi. Nel 1982 ha presentato in fiera a Milano il primo modello di Bmx di tutta la Penisola. E ora, chi possiede ancora una bici Titan Cycle, fino al primo pomeriggio di domani può farla certificare direttamente dal fondatore su carta intestata dell'epoca.

"Ci siamo decisi io e mio cognato a formare proprio la fabbrica - racconta Mularoni - e dare un nome della Repubblica alle biciclette: Titan Cycle RSM. E così abbiamo iniziato a fare questo prodotto: eravamo gli unici negozianti e costruttori sul Titano. A San Marino tutti hanno pedalato con la Titan Cycle".

Nel video Wilson Renzi (associazione Batticinque) e Gian Franco Mularoni (fondatore e proprietario Titan Cycle)







