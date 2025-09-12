TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:40 Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv 16:13 MotoGP, celebrati i campioni da Giacomo Agostini a Valentino Rossi 13:44 Elezione Giunte di Castello, prima riunione della Commissione Elettorale 13:24 MotoGP Misano: Franco Morbidelli il piu veloce nelle libere 12:53 Mutui prima casa con garanzia dello Stato: firmata la convenzione, legge è ora operativa 12:51 Vietati smalti e gel semipermanenti nocivi nei centri estetici, UNAS: "Ora controlli veri sugli abusivi" 11:43 Rimini: Vigilantes spiaggia condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale 10:53 Molestò turista 17enne a Rimini, bagnino condannato a 8 mesi 10:37 Albani: "Il nostro è un evento di sistema ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio" 10:07 Rimini, l'estate di Publiphono: 714 persone ritrovate tra bimbi, turisti e… un Chihuahua
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv

Appuntamento su San Marino Rtv oggi, venerdì 12 settembre alle 21.00

12 set 2025
Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv

Alla vigilia della 86ª edizione di Miss Italia 2025, il giornalista Marco Carrara va a conoscere le 40 aspiranti miss che partecipano al concorso. In un viaggio attraverso la Costa dei Borghi, che riunisce i comuni costieri della Riviera Fermana, il conduttore scopre i segreti e le ambizioni delle ragazze.

Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso, Altidona, Porto Sant’Elpidio e Campofilone sono i meravigliosi set in cui le ragazze si lasciano andare e scherzano con Carrara in attesa di mettersi alla prova per aspirare al podio del concorso più longevo d’Italia.

Appuntamento su San Marino Rtv oggi, venerdì 12 settembre alle 21.00; e in replica domani, sabato 13 settembre alle 18.00 e domenica 14 settembre alle 12.30.

Lunedì 15 settembre, da non perdere la finalissima alle 21:30, dal palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La serata sarà trasmessa in eurovisione in diretta su San Marino RTV (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat), RaiPlay e circuito Media DAB.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità