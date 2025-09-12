Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv
Alla vigilia della 86ª edizione di Miss Italia 2025, il giornalista Marco Carrara va a conoscere le 40 aspiranti miss che partecipano al concorso. In un viaggio attraverso la Costa dei Borghi, che riunisce i comuni costieri della Riviera Fermana, il conduttore scopre i segreti e le ambizioni delle ragazze.
Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso, Altidona, Porto Sant’Elpidio e Campofilone sono i meravigliosi set in cui le ragazze si lasciano andare e scherzano con Carrara in attesa di mettersi alla prova per aspirare al podio del concorso più longevo d’Italia.
Appuntamento su San Marino Rtv oggi, venerdì 12 settembre alle 21.00; e in replica domani, sabato 13 settembre alle 18.00 e domenica 14 settembre alle 12.30.
Lunedì 15 settembre, da non perdere la finalissima alle 21:30, dal palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La serata sarà trasmessa in eurovisione in diretta su San Marino RTV (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat), RaiPlay e circuito Media DAB.
