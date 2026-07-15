Aspettando Papa Leone XIV: nuovo vertice operativo a Palazzo Begni

A cinque settimane poco più dalla visita pastorale di Papa Leone XIV in Repubblica e nella Diocesi sammarinese – feretrana, il prossimo 22 agosto, continuano senza sosta i preparativi e il coordinamento ai vari livelli. A Palazzo Begni, una partecipata riunione organizzativa. Presente anche la San Marino RTV a garanzia della totale copertura mediatica dell'evento come host broadcaster. "Una attività corale da parte di tutti, - ricorda Maria Alessandra Albertini, Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede -, in primo luogo Forze dell'Ordine, Cerimoniale, Aziende di Stato, Diocesi, Protezione Civile e tutti coloro che devono adoperarsi per far sì che l'evento possa avvenire in sicurezza e che possa avvenire facendo sì che la popolazione possa godere in misura particolarmente larga dell'evento e quindi proprio della presenza del Papa in Repubblica".

Al centro la definizione puntuale del programma della visita papale, che avrà il suo apice istituzionale a Palazzo Pubblico e nella Basilica del Santo per l'incontro il clero. Presto tutte le informazioni e le modalità di accesso da parte del pubblico nelle aree preposte. "Dirameremo - continua Albertini - una serie di comunicati oltre a fornire informazioni sui siti web della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Diocesi per informare circa le modalità di prenotazione di pass per i luoghi in cui il Santo Padre si recherà e quindi parlo di Palazzo Pubblico o della Basilica del Santo. Disporremo di orari precisi in cui arrivare nei vari punti in cui il Santo Padre percorrerà il territorio sammarinese con il proprio corteo e saremo molto precisi nei prossimi giorni a fornire tutte queste indicazioni".

Stretta la sinergia con la Santa Sede. "Ci conforta - aggiunge infine l'ambasciatrice presso la Santa Sede - questo rapporto positivo e costante con la Prefettura della Casa Pontificia con cui siamo in costante collegamento per ogni delucidazione sulle modalità di visita per cui sia a San Marino che a Roma è frequente la nostra presenza proprio per raccordarci". "Abbiamo avuto - fa sapere Silvia Berti, Dirigente Cerimoniale Diplomatico - con l'Ambasciatore Albertini lunedì scorso un incontro in Vaticano con Monsignor Leonardo Sapienza che è responsabile appunto del cerimoniale Vaticano e abbiamo cercato di mettere a punto anche gli ultimi, speriamo, gli ultimi aspetti di cerimoniale perché chiaramente vanno concordati gli aspetti del nostro protocollo con gli aspetti del protocollo vaticano nel rispetto della sicurezza e di tutte le attenzioni che insomma questa visita importantissima direi storica richiede in questa occasione".