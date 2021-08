Aspicc, un torneo di briscola a sostegno dell'Associazione

Ultimi giorni per aderire all'iniziativa dell'Associazione Asspic, patrocinata dalla Giunta di Serravalle: una raccolta fondi - tramite un torneo di briscola - per sostenere i progetti dell'Associazione. Asspic (Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale) si rivolge a persone con demenza, le loro famiglie e quanti vogliano prevenire il decadimento tramite attività di carattere clinico, assistenziale e sostegno psicologico per migliorare la qualità della vita. Iscrizioni al torneo entro il 31 agosto.

(Monica 3387846459, Ailen 3332513211, Veronica 3391315413)

