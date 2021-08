Ass. Micologica: "Parco Ausa imbrattato dopo festa notturna, si faccia chiarezza"

Parco devastato dopo una notte di festa al Parco Ausa. Lo denuncia l'Associazione micologica che ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, infastiditi dai rumori della festa notturna che ha lasciato il parco imbrattato, con sporcizia, lasciata su panchine, tavoli e aree dedicate ai giochi dei bambini. “Inutile rendere noto che tutta l’area parco non fosse – scrive l'Associazione- in sicurezza per le attività abituali della cittadinanza come passeggiate con bambini o animali, utilizzo dei giochi da parte dei bambini. Non si capisce come possa essere stata autorizzata una festa, organizzata probabilmente da un locale italiano, il quale non avrebbe potuto farlo nei suoi spazi per ovvie ragioni anti-Covid 19. Richiamiamo pertanto l’attenzione della Giunta di Castello di Serravalle per intervenire e nel rendere nota la sua posizione in merito, qualora si trattasse di evento non autorizzato".