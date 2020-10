Assegni familiari: posticipato al 31 ottobre il termine per presentare le domande

L'Iss fa sapere che è stato posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per la presentazione della domanda dell'assegno familiare integrativo. Questo in seguito all'emissione di un decreto legge in cui si fa riferimento alla necessità di agevolare le famiglie sammarinesi che hanno avuto difficoltà nel presentare la richiesta a causa della pandemia. L'Ufficio assegni familiari è aperto il lunedì dalle 13 alle 17,30, il mercoledì dalle 8 alle 14,30 e il giovedì dalle 8 alle 17,30. L'Iss raccomanda di utilizzare la app BookPA per prenotare.