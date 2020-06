Assegno a stelle e strisce per cittadini sammarinesi americani Dagli Stati Uniti alle case dei cittadini sammarinesi americani: in arrivo il contributo da 1200 dollari

1200 dollari ad ogni americano. Anche un assegno di solidarietà, non limitato ai soli residenti, tra le misure straordinarie del piano da 2.200 miliardi varato dalla Casa Bianca per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ad accompagnare l'assegno, che per la prima volta nella storia americana un presidente ha personalizzato, il nome di Donald Trump compare sotto l’oggetto del pagamento per l’impatto economico, una lettera che gran parte dei cittadini sammarinesi americani ha già ricevuto, che richiama all'unità ed all'orgoglio. L'Agenzia delle Entrate americane si sta affrettando in questi giorni a spedire anche il contributo, già arrivato a qualcuno sul Titano.

Nel video l'intervista a Roberto Moretti, vice presidente Associazione Fratellanza San Marino America



