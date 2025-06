Assemblea Anis, ad di Macron: "L'incertezza come opportunità di crescita per il tessuto imprenditoriale"

"L'assemblea dei soci Anis è un'ottima occasione per fare il punto sul tessuto imprenditoriale sammarinese - commenta il segretario all'Industria, Rossano Fabbri -. Ricordo che è il comparto dell'economia sammarinese più trainante. La Repubblica di San Marino si distingue proprio per il proprio tessuto economico-aziendale, fiore all'occhiello dei microstati e pertanto è un'occasione per fare il punto e per ragionare tutti insieme sulle prospettive future".

"Credo che in generale tutti quanti dobbiamo pensare più in grande - aggiunge l'amministratore delegato Macron, Gianluca Pavanello -, dobbiamo pensare che il nostro mercato domestico sia l'Europa e soprattutto dobbiamo vivere questo momento caratterizzato da questa forte incertezza come una grande opportunità. L'incertezza credo che sia una grande alleata per aziende che vogliono crescere, per aziende che hanno l'ambizione di crescere, di prendere quota di mercato. Un mondo fermo, un mondo senza incertezza, un mondo stabile, un mondo che non ha opportunità, dove chi vuole crescere fatica, viceversa un mondo connotato dall'incertezza, da cambiamenti, da scossoni, è un mondo dove chi vuole fare, chi vuole crescere trova sempre grandi opportunità".

Nel video le interviste al segretario all'Industria, Rossano Fabbri, e all'amministratore delegato Macron, Gianluca Pavanello

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: