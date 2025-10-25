Assemblea Consulta Informazione: verso la nascita dell'Ordine dei Giornalisti

Il punto sull'attività 2025, a partire dagli appuntamenti della formazione continua, considerati una priorità per la Consulta. Verso l'ultimo incontro di dicembre, dedicato alla deontologia professionale, nel 2026 entrerà nella piena operatività il progetto supportato e approvato dalle Segreterie Informazione e Cultura e dalla Dirigenza Scolastica, legato alla lotta alla disinformazione e alle fake news, sensibilizzando i giovani. In luce, anche le relazioni che la Consulta ha saputo coltivare, da un lato, con le Istituzioni; dall'altro, con l'Ordine dei Giornalisti Italiano, in una partnership virtuosa.

“È stato un anno importante – dice il Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa - abbiamo compiuto i dieci anni, lo abbiamo fatto a Palazzo con i Reggenti, quindi, con l'appoggio delle istituzioni. Siamo impegnati con loro in un progetto per andare nelle scuole e sensibilizzare i ragazzi sul problema fake news. Continuiamo a battere il ferro della formazione, perché siamo convinti che in Repubblica si possano formare ottimi giornalisti. E lo facciamo in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti italiano. A proposito di Ordine: il 2026 deve essere l'anno nel quale vedrà la luce l'Ordine dei giornalisti di San Marino, l'iter lo abbiamo già avviato".

Assemblea nel decimo anno di vita dell'Organismo, nella nuova sede di Contrada Omagnano: “Grazie alla sensibilità della Segreteria all'Informazione - prosegue Chiesa - da qualche mese abbiamo anche una sede dove riunirci. Abbiamo dato una forma ad un contesto che era già operativo e attivo da tanti anni”.

Nel video, l'intervista di Giacomo Barducci al Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa







