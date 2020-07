Assemblea dei soci SUMS: approvato il bilancio ed eletto il consiglio direttivo

Si è tenuta questa mattina la centro congressi Kursaal l’Assemblea Generale dei Soci SUMS. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2019 e ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio. Nominati Alessandro Bianchini, Luciano Scarponi e Alberto Chezzi mentre per per il Collegio Sindacale Nicola Tonelli e per il Collegio dei Probiviri Settimio “Mimmo” Bonelli, Lucio L. Daniele e Gino Mina.