ARTIGIANI E PMI Assemblea generale UNAS, Luigi Ceccoli confermato presidente Ribadita tutela e valorizzazione di artigianato e PMI. Eletti dieci membri del direttivo, rappresentativi di diversi settori, con una significativa presenza femminile.

Gli artigiani confermano la fiducia a Luigi Ceccoli, storico associato e presidente uscente, rieleggendolo alla guida dell'Unione Nazionale Artigiani e Piccole Medie Imprese di San Marino. Ad aprire i lavori della serata, alla Sala Montelupo di Domagnano, una giovane neo imprenditrice sammarinese, Valentina Selva, a testimonianza di chi ha scelto di investire nel proprio mestiere, lasciando il lavoro da dipendente per avviare una sua attività artigiana nel settore estetico.

Oltre alla conferma di Ceccoli come presidente, si scrive UNAS, sono stati eletti dieci membri del direttivo, rappresentativi di diversi settori, con una significativa presenza femminile: tre consigliere e la past president Loretta Menicucci. Assemblea che è stata anche l'occasione per presentare la firma di due importanti protocolli di collaborazione: uno con WUSME e l’altro con Confartigianato Imprese, alla presenza del presidente nazionale Marco Granelli, del presidente regionale Emilia-Romagna Davide Servadei e del presidente provinciale Rimini Davide Cupioli.

Nella relazione programmatica, Luigi Ceccoli ha ribadito l’impegno di UNAS nella tutela e nella valorizzazione dell’artigianato e delle PMI di San Marino, affrontando sfide fondamentali come la riforma fiscale, il mercato del lavoro e la semplificazione burocratica. Un passaggio chiave, aggiunge UNAS, è stata la firma del nuovo Contratto Collettivo Generale di Lavoro, con importanti novità per imprese e lavoratori. Si è parlato anche di Europa con focus su innovazione e formazione: elementi essenziali per la crescita delle imprese.

