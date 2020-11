Assemblea Mondiale della Sanità: Roberto Ciavatta riconfermato alla Vice-Presidenza della Regione Europa

Ieri sono proseguiti, tramite piattaforma online, i lavori della 73sima Assemblea Mondiale della Sanità , la cui prima parte si era svolta lo scorso maggio. Hanno partecipato tutti i paesi del mondo, con oltre 600 delegati. Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta è stato riconfermato alla Vice-Presidenza della Regione Europa, una delle sei strutture organizzative regionali in cui l’OMS suddivide il mondo.

Nell'assemblea è stato dato particolare risalto all'anno in corso, che l'OMS ha dedicato a infermieri e ostetriche. Ci si è soffermati sull'importanza di queste figure che hanno supportato con il loro lavoro, sempre più importante, questo difficile periodo. Istituiti due comitati, in cui si sono divisi i paesi. La discussione ha riguardato principalmente il Covid-19, ma ci si è anche concentrati su altre importanti malattie come malaria, ebola, tubercolosi, cancro e HIV. I lavori proseguiranno per tutta la settimana, fino a sabato 14 novembre.

