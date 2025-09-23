Assemblea ONU: 12 paesi verso il riconoscimento dello stato di Palestina, anche San Marino

Sono undici - riporta l'Ansa - i Paesi che procederanno al riconoscimento della Palestina durante la Conferenza internazionale di alto livello sulla soluzione a due Stati, organizzata da Francia e Arabia Saudita a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Secondo fonti diplomatiche, si tratta di Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Nuova Zelanda, Regno Unito e San Marino. Domenica Canberra, Ottawa, Londra e Lisbona avevano già formalizzato la decisione.

La Francia ha formalizzato il passo attraverso il presidente Emmanuel Macron, che ha definito “tempo di fermare la guerra” e ha parlato di un riconoscimento “in nome della pace”, subordinando l’apertura di un’ambasciata palestinese al rilascio degli ostaggi e a un cessate il fuoco.

Al gruppo si è aggiunto anche il Principato di Monaco: il principe Alberto II ha ribadito il diritto di Israele a confini sicuri e quello del popolo palestinese ad avere uno Stato “sovrano e democratico”, sottolineando che la soluzione a due Stati si fonda su “due entità nazionali”.

Dure le reazioni di Stati Uniti e Israele, che definiscono il riconoscimento “puramente simbolico”. Italia e Germania mantengono una posizione prudente, ritenendo prematuro un riconoscimento formale.























