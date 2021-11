PAM Assemblea Parlamentare del Mediterraneo conferisce il Premio 2021 a San Marino per l'impegno contro la violenza domestica Il Segretario di Stato alla Sanità Ciavatta in Senato per ritirare il riconoscimento. Elogi anche per la promessa di ospitare bambini rifugiati in Repubblica

L'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ha conferito i suoi Awards 2021 ad una serie di Stati che si sono distinti per l'impegno nel sociale: tra questi, San Marino. Durante l'ultima sessione plenaria dell'Assemblea, svoltasi da remoto lo scorso giugno con la partecipazione della delegazione sammarinese composta dai consiglieri Adele Tonnini, Denise Bronzetti e Matteo Ciacci, il focus era stato sulla violenza di genere, fenomeno esploso durante la pandemia. Il riconoscimento era andato, tra gli altri, anche a San Marino per aver creato l'applicazione Tecum, che aiuta le donne a mettersi in contatto con le forze dell'ordine. A ritirarlo, nella sala capitolare del Senato, a Roma, il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, premiato insieme ai ministri di Emirati Arabi, Croazia, Grecia, Malta, Turchia e Montenegro. E' stato il segretario generale dell'Assemblea Parlamentare Sergio Piazzi infatti, al termine dell'intervento di Ciavatta, a ringraziare San Marino anche per un ulteriore impegno preso nei confronti dei bambini rifugiati.

Nel video l'intervista a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità, e l'intervento di Sergio Piazzi, Secretario generale Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: