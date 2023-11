COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Assemblea sindacale personale AASS, ecco i servizi garantiti il 29 novembre

L'Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici comunica che Csdl, Cdls e Usl hanno indetto un’assemblea sindacale per tutto il personale, per il giorno mercoledì 29 novembre, dalle 9.00 alle 12.30.

I Servizi elettricità, reti acqua gas e fognature, il telecontrollo e telecomunicazioni garantiranno l’attuazione degli interventi di emergenza.

Così come il Servizio trasporti che garantirà le corse della linea 7 (Città – Ospedale – Rovereta delle ore 6:40, 8:00 e 11:25) (Rovereta – Ospedale – Città delle ore 7:20, 9:00 e 12:05), mentre non sarà garantita la circolazione delle altre linee del servizio pubblico urbano. Assicurato invece il trasporto degli studenti delle Scuole elementari, medie inferiori, superiori e Centro di formazione professionale, da e per gli istituti scolastici.

Dal pomeriggio riprenderanno regolarmente tutti i servizi di linea.

Non sono previsti servizi minimi garantiti per il Servizio macello pubblico così come l’apertura degli sportelli commerciale e cassa.

