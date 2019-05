Assemblea SUMS: Albani rieletto Presidente

Marino Albani, riconfermato presidente della Società Unione Mutuo Soccorso per i prossimi tre anni. Albani ha ottenuto quasi il 95% dei voti espressi dall'assemblea SUMS, a conclusione – si è detto – di un difficile trienno, 2016/2019, e a conferma del buon lavoro svolto. Come dimostrazione di grande unità interna, - riporta una nota - approvato all'unanimità il bilancio, rappresentativo delle pesanti eredità del passato, come la partecipazione in Cassa di Risparmio ed il Casale La Fiorina, ceduti allo Stato attraverso gli accordi sottoscritti con il Governo negli ultimi 12 mesi.