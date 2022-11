DECISIONE EPOCALE Assemblea SUMS apre alle socie donne, ammesse a partire dal 2023

Decisione epocale in seno alla SUMS. L'assemblea dei soci ha deliberato oggi l'ingresso delle donne nella Società Unione Mutuo Soccorso a partire dal 2023. Introdotta pertanto una interpretazione dell'articolo 5 dello Statuto che finora prevedeva l'ammissione di soli uomini. Un passaggio storico che fa il paio con l'eventuale fusione con la SUMS femminile: “si sta trattando – fa sapere il Presidente SUMS, Marino Albani - per valutare se ci sono le condizioni”. Tra i temi al centro dell'assemblea, anche l'aggiornamento e il raggiunto accordo sulla polizza assicurativa LTC (Long Term Care) a favore dei soci in caso di non autosufficienza.

Molto soddisfatto Albani: “Una assemblea che è andata come volevo” - il suo primo commento a caldo.

