Assemblea Sums: per la prima volta una donna eletta negli organismi, Rossana Michelotti nel Collegio sindacale.

Assemblea dei soci per la Società unione mutuo soccorso, con una serie di novità. Per la prima volta, infatti, una donna viene eletta all'interno degli organismi. E' Rossana Michelotti, nuovo membro del Collegio sindacale. Durante l'assemblea, che aveva all'ordine del giorno, tra gli altri punti, l'approvazione del bilancio, sono stati eletti tre membri del Consiglio direttivo: Alessandro Bianchini, Luciano Scarponi e Antonio Morri. Eletti Settimio Bonelli, Lucio Leopoldo Daniele e Gino Mina come probiviri. Tra gli argomenti al centro anche la relazione sul fondo di solidarietà: un tema importante, visto che le richieste di supporto da parte della popolazione stanno aumentando.

