Assibroker srl: donati voucher per le famiglie in difficoltà

Assibroker srl, società di brokeraggio assicurativo sammarinese mette a disposizione dei voucher per le famiglie del territorio in difficoltà per consentire ai loro figli di poter partecipare al Summer Camp: centri estivi per bambini organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis. I voucer, dal valore di 60 euro ciascuno, sono stati consegnati al presidente della Federtennis Christina Forcellini.

Le famiglie che intendono iscrivere, o che hanno già iscritto, i propri figli ai centri estivi della FST e che si trovino in una situazione di bisogno, potranno farne richiesta direttamente alla Federazione, telefonando al numero 0549 990578, o rivolgendosi alle associazioni di volontariato.