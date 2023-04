Assicurazioni: buone notizie per le casse dell'Iss, 300mila euro di risparmio con il nuovo contratto

Un risparmio di circa 300mila euro per le casse dell'Iss rispetto ai contratti precedenti. E' quanto ottenuto alla conclusione della gara d’appalto per l’affidamento di servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro. Gara che si è aggiudicata la società Relyens Mutual Insurance, gruppo europeo che opera nel campo della gestione dei rischi sanitari in Francia, Italia, Spagna e Germania. Un accordo vantaggioso, dunque, di durata triennale, che permetterà all’Istituto di garantire le migliori condizioni assicurative.

Plaude al risultato il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta ringraziando l'intero Comitato Esecutivo per aver concluso positivamente la gara. Il Direttore Generale, Francesco Bevere concorda, sottolineando che si tratta soltanto del “primo dei risultati riguardanti il più ampio settore dei servizi che l’ISS richiede all’esterno attraverso bandi di gara”. E nel caso specifico, un aspetto che proprio grazie ad elevati standard qualitativi, consente di rassicurare tutti i professionisti dell'Istuto”.

Intanto dal 26 al 28 aprile, presso il Casale La Fiorina, saranno aperte le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia. 8 turni disponibili nell’estate 2023, a partire dal 4 giugno e fino al 9 settembre, a cui possono accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti. Tutti i dettagli sul portale www.iss.sm.