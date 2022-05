Assistenza a persone non autosufficienti: ad “accelerare” la stesura del PdL l'arrivo dei rifugiati Il Progetto di Legge, recentemente approdato in Consiglio in I Lettura, è stato elaborato dalle Segreterie alla Sanità e al Lavoro. Per i familiari di persone fragili sarà più agevole la ricerca di assistenti non sanitari

Massima tutela a chi necessita di un'assistenza continua a domicilio: come anziani, persone con disabilità. Questa la priorità. E poi agevolare le famiglie; in una scelta gravosa, e troppo spesso basata sul semplice passaparola. Nel PdL si prevede allora l'istituzione, presso l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro, di uno sportello dedicato; con un registro dove sia monitorata questa attività: molto delicata, con un forte contributo di persone straniere. Due le liste: quella dei lavoratori attivi; e la “lista di disponibilità”: facilmente consultabile dai familiari di soggetti fragili alla ricerca di un operatore. Massima la trasparenza: con un quadro completo di dati e competenze. Ad accelerare la stesura del progetto di legge – sul quale si lavorava da tempo -, anche il massiccio arrivo di persone in fuga dalla guerra, spiega il Segretario di Stato Ciavatta. Sancito nel testo un obbligo formativo per il lavoratore; che qualora non sia in possesso di adeguati titoli di studio dovrà partecipare ad appositi corsi, organizzati dal settore Pubblico, con la supervisione dell'ISS. Quanto alla presenza in Ospedale di soggetti esterni, nel PdL si rimanda ad un regolamento ISS; ma all'interno di una ben precisa cornice normativa. Tema sensibile; anche alla luce del processo da poco avviato sul presunto “racket delle badanti”. “Mi auguro che al più presto conduca ad un esito”, sottolinea il Segretario alla Sanità.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Roberto Ciavatta

