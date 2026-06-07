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Assistenza di prossimità: un modello su cui puntare. Vagnini (Iss): "Dobbiamo aprire la mente"

Necessario, per il Direttore generale Iss, superare una visione 'ospedalocentrica', in favore di nuove strategie

di Mauro Torresi
7 giu 2026

È un paradigma differente quello alla base delle cure di prossimità: si esce da una visione che pone al centro la struttura ospedaliera, in favore di un nuovo modo di seguire i pazienti, soprattutto gli anziani e i più fragili. Con le cure domiciliari la persona viene accudita e seguita in casa, grazie alla collaborazione tra medici, infermieri e personale socio-sanitario. Un'impostazione condivisa anche dal direttore generale Iss, Claudio Vagnini, ospite di un corso online gestito dall'Accademia Mibes, piattaforma di e-learning sui temi della salute e del benessere.

"Se vogliamo migliorare il livello di assistenza che diamo ai nostri concittadini - afferma Vagnini - dobbiamo uscire dal paradigma 'ospedalocentrico' e avvicinare le strutture alle persone, migliorare e incrementare l'assistenza domiciliare. Introduciamo gli infermieri di comunità o di famiglia. Avremo poi bisogno di psicologi, fisioterapisti, ostetriche e di tante figure, compresi i medici di medicina generale".

Gli esperti parlano anche di risparmio economico, con le cure di prossimità. C'è poi l'aspetto etico, spiega Vagnini: il rispetto dell'anziano che non deve essere costretto a raggiungere l'ospedale. A casa si può anche educare meglio il paziente a un corretto stile di vita e a come affrontare al meglio la patologia. Fondamentali, nel processo, sia i caregivers sia i farmacisti.

Al centro, quindi, il lato umano delle cure: dal direttore generale Iss alcuni esempi di progetti di successo introdotti a San Marino. "Abbiamo organizzato, con l'Istituto musicale, delle giornate di musica dentro ai reparti. Se le persone venissero a vedere le facce degli anziani ricoverati che hanno di fronte dei ragazzi di 16, 17 o 18 anni che suonano per loro - spiega il Dg Iss - si capirebbe quanto questa cosa conta. Portare i cani in un reparto di oncologia pediatrica ha un senso, ha un ruolo, serve. Così come serve portarli in una Rsa. Bisogna che apriamo la mente".

Nel servizio due estratti dell'intervento di Claudio Vagnini, direttore generale Iss, durante il webinar




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