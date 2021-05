ASSM (Ass. Sclerosi Multipla): “Una gardenia per il Casale la Fiorina”

Domani la Giornata mondiale della sclerosi multipla e l'ASSM organizza la vendita di gardenie, fiore simbolo della ricerca su questa patologia, a favore degli ospiti del Casale La Fiorina, in particolare, per sostenere il progetto di una vasca da bagno assistita e di un solleva persone a barella. “Un modo per dare un aiuto concreto agli anziani della struttura” segnala la Presidente di ASSM, Susanna Guttmann. Sono 2 i ricoverati affetti da Sclerosi multipla, mentre in totale a San Marino sono un centinaio. Le gardenie sono in vendita, oggi e domani alla TitanCoop di Valdragone e al Coal di Fiorentino; Lunedì all'Ospedale di Stato; sabato e domenica prossimi al Conad Azzurro.