Associazione 121, ciclo adolescenza: secondo incontro su "Educazione e prevenzione”

Educazione affettiva, relazioni tossiche, servizi di supporto e nuove fragilità dei giovani. Ha acceso un confronto partecipato il secondo appuntamento del “Ciclo Adolescenza” promosso dall’Associazione 121, andato in scena alla Sala Montelupo di Domagnano. Una serata dedicata ai temi dell’educazione e della prevenzione, che ha riunito esperti – psicoterapeuti, Authority Pari Opportunità e Punto di ascolto antiviolenza dell'Usl - e pubblico attorno alle sfide che riguardano il mondo degli adolescenti e il ruolo degli adulti nell’accompagnarli nella crescita. Tra i temi più discussi, la necessità di rafforzare l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole.

Oggi il percorso è presente soprattutto alle superiori, ma dal confronto è emersa la richiesta di anticipare questi strumenti educativi. Il motivo? Ragazzi e ragazze vivono sempre prima esperienze e relazioni nel mondo digitale, tra social e nuove dinamiche che cambiano tempi e modalità della crescita.

Al centro del dibattito anche le relazioni disfunzionali, la violenza di genere, la sextortion e la capacità di riconoscere i segnali di allarme prima che situazioni di disagio possano aggravarsi.

Spazio poi alle domande del pubblico, che hanno fatto emergere temi concreti. Una rivolta al sindacato ha posto l’attenzione sulle difficoltà dei più giovani nel mondo del lavoro: tra le problematiche più frequenti segnalate ci sarebbero il mobbing, a segnare una distanza tra le nuove generazioni di lavoratori e la classe dirigenziale.

Molto sentito anche il confronto sul tema dell’identità e dell’inclusione. Una madre ha raccontato che, dopo il coming out del figlio, aveva chiesto sostegno psicologico ai servizi territoriali, ricevendo però una risposta legata alla mancanza di formazione specifica sui temi Lgbt. Un episodio che ha rilanciato il tema della preparazione della rete di supporto. E tra le criticità emerse anche un altro elemento: molti giovani scelgono di rivolgersi a servizi fuori San Marino, perché in una realtà piccola il timore di essere riconosciuti pesa ancora. Una richiesta, in sintesi, è emersa con chiarezza: costruire strumenti più vicini ai bisogni reali delle nuove generazioni.









