Associazione Accoglienza della Vita : “Le famiglie sono costruttori di pace”

L'Associazione “Accoglienza della Vita” ha partecipato all’incontro del Direttivo della FAFCE (Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa), che si è riunito nella città di Vác in Ungheria per definire le principali linee guida delle azioni da intraprendere a livello europeo. Il 4 maggio si è svolto un convegno inaugurale, occasione di incontro tra Chiesa, società civile e decision-makers governativi, che hanno riflettuto insieme a partire dalla frase di San Giovanni Paolo II: “La famiglia è il centro e il cuore della civiltà dell’amore”. Il Direttivo della Federazione, durante i suoi lavori, ha adottato una risoluzione incentrata sulla guerra in Ucraina, intitolata “Le famiglie e le associazioni familiari sono costruttori di pace”. La FAFCE ha ricordato “che la famiglia è sempre stata il luogo in cui libertà, democrazia e solidarietà sono state preservate in tempo di guerra e di totalitarismo. Madri e padri, al di là della loro nazionalità, non vogliono la guerra. La famiglia è la scuola della pace»

