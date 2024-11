Associazione arte magica invita l'illusionista francese Gaëtan Bloom "A San Marino la Magia è di Casa tutto l'Anno!"

La magia dell'illusione nella Sala Montelupo di Domagnano. L’Associazione Arte Magica Sammarinese ha invitato il prestigiatore e comico francese Gaëtan Bloom, famoso per la sua creatività, per una serata di spettacolo e confronto. Con iniziative che vanno oltre il Festival Internazionale della Magia, in programma dal 14 al 16 marzo, l’associazione si impegna a rendere San Marino un punto di riferimento per appassionati e professionisti dell’arte magica in ogni stagione.

Accanto ai tre giorni di spettacoli, che ogni anno richiamano pubblico e artisti da tutto il mondo, l’Associazione organizza iniziative che spaziano dalla formazione alla promozione culturale. Tra gli eventi di maggior rilievo, una Scuola di "Pick Pocketing", dove il maestro Tino Fimiani insegna ai maghi l’arte del borseggio a fini di spettacolo.

"Questi appuntamenti, oltre a nutrire la comunità degli appassionati, hanno un impatto economico e turistico significativo" sottolinea il mago Gabriel, fondatore dell'Associazione.

