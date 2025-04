SERATA PUBBLICA Associazione "Belzoppi" ospita Valentini: "Dall'isolamento alle opportunità dell'Accordo" Incontro pubblico voluta dall'Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi". Si parla della sfide che discendono dall'Accordo di Associazione, partendo dal libro di Antonio Valentini “San Marino, un’isola nella tempesta”

“San Marino è la più grande azienda del Centro–Italia; dà lavoro ad oltre 8 mila frontalieri, senza contare l’indotto”. E' un messaggio positivo e costruttivo quello che porta Antonio Valentini, già Presidente di Banca Centrale, alla platea chiamata dall'Associazione “Domenico Maria Belzoppi". Il Paese come opportunità, guardando all'Accordo di Associazione, partendo dai passi compiuti per uscire dalle crisi del passato. Parla del passaggio dal segreto bancario all’adeguamento agli standard europei, evidenziando le contraddizioni storiche di un Paese che – ha detto - “esce da una lunga tradizione di non comunicazione, che ci ha sempre condizionato”. “Se si ripensa al passato – dice Valentini - sicuramente è stata una fase di grande isolamento, nella quale, per tutta una serie di non scelte o scelte sbagliate ci eravamo infilati”.

Ampia analisi del sistema bancario e finanziario: lancia la proposta di un Presidente di Banca Centrale che sia sammarinese, sollecita idee che “generino cassa, invece di risolvere il disavanzo prendendo soldi in prestito” - dice. Tra le proposte, un termovalorizzatore moderno, un progetto condiviso con l'Italia per una casa da gioco, insistendo proprio sulla necessità di rapporti solidi con l’Italia, senza rinunciare a una visione autonoma per il Paese.

Tornando all'Accordo: grandi opportunità proprio per il sistema finanziario: “diventerà interessante per gli investitori stranieri – dice - una deroga di 15 anni è troppo lunga; bastano 5”, nell'auspicio di una integrazione ancora più spinta: “Sarebbe stato molto più efficace se ci fossero stati anche i temi legati al superamento del T2 – aggiunge - ma questo magari avverrà successivamente. Senz'altro, è una sfida che investe tutto il Paese, tutti i comparti dell'economia, la pubblica amministrazione. È chiaro che dobbiamo rimboccarci tutti le maniche e metterci in una modalità diversa rispetto a quella che c'è sempre stata fino ad oggi”.

Il Presidente dell'Associazione, Dario Manzaroli ricorda l'importanza del confronto sulle grandi questioni per il futuro del Paese, approfondendo un tema economico – dice - molto importante per il nostro benessere ma anche per la nostra libertà: "Il lavoro del dottor Valentini lo mette in luce: la conoscenza del passato, dei momenti critici che la Repubblica ha avuto nei secoli può aiutare anche a guardare con maggiore ottimismo e anche con maggiore consapevolezza. Dobbiamo valorizzare il nostro territorio, le competenze che ci sono sul nostro territorio e non cercare sempre fuori quello che può offrire il nostro territorio, perché molto spesso è migliore".

Nel video, le interviste ad Antonio Valentini, già Presidente BCSM e a Dario Manzaroli, Presidente dell'Associazione "Domenico Maria Belzoppi"

