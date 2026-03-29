TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:18 Relazione e inclusione: Portofranco San Marino a supporto dei ragazzi con DSA 14:08 Gp Austin, déja-vu 2024: Martin vince la sprint, 2° Bagnaia
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021: "Rispettiamo malattia e Istituzioni"

29 mar 2026
Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021: "Rispettiamo malattia e Istituzioni"

L’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021 -attraverso una nota- esprime rammarico ed estraneità alla "marea di Istanze d'Arengo" annunciate sul tema. "Non è giusto -scrivono- che la nostra patologia sia diventata fonte di scontro con le istituzioni o (peggio ancora) merce di scambio. Riteniamo fondamentale a vantaggio di tutti i malati un rapporto “corretto” con la politica, i cittadini e le autorità sanitarie". A tal proposito l'Associazione promuove un convegno di approfondimento e informazioni sulla fibromialgia che si terrà 18 Aprile p.v. al San Marino Outlet al quale invita chiunque fosse interessato a partecipare.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità