Associazione Infermieristica Sammarinese: impegno e dedizione nella lotta al Covid

Oggi si celebra la Giornata internazionale dell'infermiere. Una ricorrenza ancor più sentita in questo periodo per il ruolo importantissimo svolto da tutto il settore nella lotta al coronavirus. “Siamo lieti che la nostra professionalità – scrive l'associazione infermieristica sammarinese - abbia offerto un contributo in termini di pianificazione e gestione dell’assistenza infermieristica a beneficio dell’individuo e dell’intera collettività”.

L’AIS esprime soddisfazione per quanto riferito dal Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e da alcuni Consiglieri in una recente seduta consiliare in cui hanno sottolineato l’importante ruolo svolto dagli infermieri a beneficio della comunità, definendoli quali “attori principali in campo”.



Per consentire agli infermieri di poter rendere un servizio sempre ai massimi livelli di professionalità, l’AIS sostiene la necessità di regolamentare la professione infermieristica, così come quella dei tecnici sanitari, in modo da potersi uniformare agli standard internazionali in materia. “Ci auspichiamo – scrivono - che l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 Febbraio scorso proprio a tal fine trovi in tempi brevissimi piena e completa attuazione”. L’AIS afferma inoltre la necessità di superare l’attuale situazione in materia di precariato degli infermieri. Nel comparto sanitario, prestano servizio circa 80 infermieri non ancora stabilizzati, in attesa di sostenere un bando di concorso, emesso tuttavia per la copertura di soli 9 profili di ruolo da infermiere.