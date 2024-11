ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA Associazione “Insiamo” presenta la sua costituzione in udienza dalla Reggenza Il 15 novembre, al Kursaal, cena solidale a sostegno dei progetti dell'Associazione

“Ogni bambino in oncoematologia merita un futuro luminoso”. Parte da qui Segretario al Turismo Federico Pedini Amati che con trasporto e sensibilità presenta l'attività di Insiamo, Associazione sammarinese a sostegno dei bambini colpiti dalla malattia. Vicinanza personale, in qualità di associato e come Segreteria al Turismo, che già da due edizioni promuove l'evento benefico dedicato, auspicando rimanga nel tempo:

“Questo - dice Pedini Amati - può essere solo un punto segnato in una cartina in mezzo al mondo, per dire alle famiglie che c'è un ulteriore luogo a cui ci si può rivolgere per la cura dei propri figli o dei propri bambini, di fronte a delle malattie così terribili. Ci sono tante cose incomprensibili, questa forse è una delle più grandi. E io ci sarò sempre, ma non io solo come istituzione, anche personalmente e, sono sicuro, ci saranno tutti i sammarinesi”.

Dalla Presidente gli scopi dell'Associazione: “Ci prefiggiamo l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema oncoematologico pediatrico - dice Alice Mercadini - di raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Ancora, di essere a supporto - perché sappiamo che i bisogni sono veramente tanti - delle famiglie che si trovano a dover affrontare dei percorsi oncoematologici pediatrici sui propri figli.”

Presente il Direttivo, Iader Tosi ricorda le conquiste della ricerca, il legame delle famiglie con le strutture mediche e le associazioni fuori territorio, ma anche la necessità di fare rete a San Marino nell'obiettivo di “generare condivisione – dice – con le altre associazioni”.

“Una realtà che va ad ampliare la già cospicua famiglia del volontariato sammarinese – dicono i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Solo insieme si può costruire un cammino di speranza, affiancando i piccoli pazienti e le famiglie nella malattia, in una battaglia che coinvolge non solo la comunità medica, ma anche le istituzioni e la collettività”. Il ruolo del volontariato, poi, “nel consolidare la coscienza civile e sostenere un sistema sempre più solidale, già insito – dicono – nella nostra cultura”.

Nel video le interviste al Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e alla Presidente dell'Associazione InSiamo Onlus, Alice Mercadini

