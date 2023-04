Associazione Madri di Beslan a San Marino

Comincia oggi e durerà fino al 28 aprile la prima missione nella Repubblica di San Marino e successivamente in Italia dell'associazione "Madri di Beslan", composta da 6 persone, 3 madri che hanno subito la perdita dei propri figli e 3 ostaggi sopravvissuti, a distanza di circa 20 anni dal massacro, da parte di terroristi ceceni, di oltre 300 persone, tra cui 186 bambini della scuola elementare di Beslan, in Ossezia del Nord, nel 2003. La prima tappa della visita è a San Marino, dove si trova anche un monumento dedicato ai bambini di Beslan.

La seconda tappa vedrà la delegazione delle Madri di Beslan accolta dal Comune di Gradara: il 20 aprile sono in programma incontri con la popolazione e l'amministrazione comunale e un concerto della flautista Monica Moroni. Il 21 aprile comincia la parte italiana della visita, con una conferenza stampa a Pesaro, alla presenza dei promotori della missione: i rappresentanti di Libera, forza politica parlamentare della Repubblica di San Marino, il sindaco di Gradara, il consigliere regionale di Civici Marche, l'assessore all'Istruzione del Comune di Pesaro, associazione Nagasaki-Brescia Kaki Tree for Europa. Il 23 aprile, domenica, la delegazione sarà in Piazza San Pietro a Roma, per assistere all'Angelus di papa Francesco, aspettando un suo saluto.