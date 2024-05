TERRITORIO Associazione Micologica Sammarinese: al via il corso per la raccolta dei funghi Il corso è propedeutico al rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei, riconosciuto anche fuori territorio.

9 incontri per conoscere e approfondire le nozioni necessaria per una corretta e sicura raccolta dei funghi. È il corso organizzato dalle Associazioni Micologica e Tartufai Sammarinesi in collaborazione con l'UGRAA. Aperto a tutti gli interessati, le lezioni si svolgono al Centro Sociale di Fiorentino.

"Questo corso - afferma Sante Vagnetti, presidente Associazione Micologica - disciplina la ricerca e la raccolta di funghi in un modo elementare in modo che tutti i fruitori del bosco possano raccogliere in sicurezza rispettando la natura".

Il corso è propedeutico al rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei, riconosciuto anche fuori territorio. La raccolta dei funghi è un'attività da praticare con grande attenzione, ricordato a riguardo il ruolo fondamentale del presidio micologico.

""I funghi - aggiunge - anche se non si è esperti possono essere raccolti, ma prima di consumarli è importante portarli al presidio micologico dove possono accertare la commestibilità".

Nel servizio l'intervista a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: