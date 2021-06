Associazione Nazionale Alpini: installato monumento nel sentiero della rupe

Un'opera dedicata ai volontari sammarinesi che nel corso della prima guerra mondiale hanno prestato servizio presso l'ospedale da campo sul fronte veneto, assistendo le truppe in trincea. La stanno installando in questi giorni, i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini nell'area del sentiero della Rupe, adiacente Piazzale Gandhi in Città.

Si è scelto questo periodo per l'installazione in modo tale che sul monumento si formi uno strato di ruggine naturale che lo caratterizzi, affinché sia pronto per l'Adunata Nazionale degli Alpini, rinviata al prossimo anno a causa della pandemia.

Nel servizio l'intervista a Carlo Macalli (rappresentante nazionale ANA)