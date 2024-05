Associazione Oncologica Sammarinese: nel 2023 ha registrato il 100% di raddoppio delle donazioni

Nel video l'intervista a Maria Rosa Angeli, pres Associazione Oncologica Sammarinese.

Una grande risorsa per i pazienti e per le loro famiglie. L'Associazione Oncologica Sammarinese dopo 30 anni di attività continua ad essere un faro al servizio della comunità. L'anno scorso ha registrato il 100% di raddoppio delle donazioni. 170 pazienti seguiti a domicilio in media ogni anno, da un team di 5 infermiere ed una psico-oncologa. Restano delle priorità come la realizzazione dell'hospice.



"Per noi è molto importante l'hospice perché dà ai malati terminali la possibilità di stare in un luogo protetto, in un luogo in cui vengono curati e possono stare con loro i familiari - spiega Maria Grazia Angeli, presidente AOS - Da noi manca e penso ci sia in tutto il mondo". L’altro progetto che l'associazione vuole portare a termine è l'approvazione del progetto di legge di iniziativa popolare sull’oblio oncologico.

"L’oblio oncologico in Italia è stato approvato alla fine del 2023 - conclude Angeli - Un malato oncologico guarito adesso in Italia dopo cinque anni può accedere a mutui, adottare. Questa legge a San Marino ancora non c’è".

