Associazione Parkinson ricevuta dalla Reggenza Domani è la giornata nazionale dedicata alla malattia neurodegenerativa che colpisce 150 sammarinesi. Il Presidente APSM Vincenzo Zafferani: "Con le nostre attività miglioriamo la qualità della vita dei malati. Serve una buona legge sul caregiver"

Il parkinson colpisce il 4x1000 della popolazione totale, percentuale che sale all'1% per gli over 65. Domani è la giornata nazionale, dedicata all'insidiosa malattia neurodegenerativa e la Reggenza ha ricevuto in udienza il Presidente dell'Associazione Parkinson San Marino Vincenzo Zafferani, insieme all'ex presidente Luigi Di Paolo e al neurologo Maurizio Stumpo. L'associazione organizza attività sociali, ricreative e motorie per i 150 sammarinesi malati di parkinson: “Tutte queste attività – spiega il Presidente Zafferani – migliorano l'umore e favoriscono l'amicizia.

Tra chi soffre di Parkinson molti si chiuderebbero in casa, perché si vergognano della malattia. Attraverso noi, in sostanza, migliora la loro qualità della vita”. Una malattia, il parkinson, che impatta in maniera importante sulle famiglie dei malati. Di qui l'auspicio per una maggiore tutela dei “caregiver”: “Speriamo – dichiara Zafferani – in una buona legge. In questi giorni faremo presenti i nostri bisogni in conferenze sulla disabilità e speriamo vengano ascoltati e accolti”.

Dalla Reggenza l'apprezzamento dell'opera svolta dall'associazione Parkinson San Marino e immensa gratitudine per il supporto ai malati e alle loro famiglie.

