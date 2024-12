Associazione Penelope e San Marino vicine nel verde della speranza

Il verde della speranza, per non lasciare sole- nel limbo dell'angoscia le migliaia di famiglie che attendono risposte e notizie, affinché si continui a cercare, il proprio caro e la verità. Per la prima volta in occasione della Giornata Nazionale dedicata alle persone scomparse, lo scorso 12 dicembre, le Tre Torri di San Marino si sono illuminate di verde.

L'iniziativa, promossa dall’Associazione Penelope Italia e accolta dal Congresso di Stato, fa seguito all'incontro avvenuto la scorsa estate tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e l'Associazione fondata da Gildo Claps, per dare sostegno alle famiglie degli scomparsi.

In occasione del Comics, a San Marino il fumetto per sensibilizzare sul tema attraverso una storia a lieto fine. Un occasione anche per parlare di un punto di ascolto dell'associazione in Repubblica, per la realizzazione del quale il Segretario incontrerà a breve le forze dell'ordine.

Le storie, dietro ai numeri. Da una clinica di San Marino, l'8 marzo del 2011 scomparve una ragazza di 27 anni con problemi psichici, Vanessa De Gasperi, qualche anno fa la dichiarazione del Tribunale di Rimini di morte presunta, ma il giallo rimane su una vicenda liquidata, secondo i legali della sua famiglia, troppo in fretta.

Un legame, quello tra l'associazione Penelope e San Marino, nel verde della speranza, salutato con entusiasmo da Marisa Degli Angeli, presidente di Penelope per la Regione Emilia Romagna e mamma di Cristina Golinucci, la giovane cesenate che il 1 settembre 1992 non tornò più a casa, dopo avere parcheggiato la sua auto davanti al Convento dei Cappuccini, a Cesena. Nonostante i 32 anni trascorsi senza sapere più nulla.. Marisa la ricorda continuamente, ed ha solo un obiettivo: "verità su Cristina".