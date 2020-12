Associazione Salute Attiva, vaccini: “Gravi dichiarazioni dal Segretario Ciavatta”

Ampia eco alle dichiarazioni del Segretario Ciavatta al TgR sulla ipotesi di cure a pagamento per chi rifiuterà il vaccino antiCovid, sia sui media, sia nelle reazioni della popolazione. Oggi interviene il Direttivo dell'Associazione Salute Attiva. Parla di gravi affermazioni che – scrive - “sanciscono un principio nuovo per la Sanità Pubblica Sammarinese, da sempre gratuita, universale e senza discriminazioni di nessun tipo, e che viene introdotto proprio di fronte ad una vaccinazione ancora in fase di sperimentazione”. Sottolineano come, di contro, “San Marino non abbia una legge che riconosca ed indennizzi i danni da vaccino”. “In caso di provvedimenti di questa natura – osservano ancora – la nostra risposta sarà forte”, chiedendo a cittadini e associazioni di unirsi “per un’azione comune, anche legale”.

