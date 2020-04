Associazione San Marino - Cina: arrivate in Repubblica 30.000 mascherine e 1.500 tute protettive

Oltre 30.000 mascherine e 1.500 tute protettive sono arrivate oggi a San Marino presso la sede dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina. Poco più di un mese fa Gian Franco Terenzi, Presidente della Associazione, aveva inviato una fornitura di materiali a protezione e contrasto del Coronavirus, come maschere, occhiali di protezione medica a varie Enti cinesi. Congiuntamente ad un messaggio direttamente al Presidente Xi Jinping per attestare la solidarietà e la vicinanza al popolo cinese in un particolare momento e confermare il proprio impegno nei rapporti di collaborazione tra i due Paesi.

Il materiale verrà donato alle strutture sanitarie sammarinesi, quali l’Ospedale di Stato e Villa Oasi di Chiesanuova. Questo gesto vuole essere di supporto e ringraziamento verso tutti coloro che lavorano nel campo sanitario (medici, infermieri, oss, autisti del 118, volontari), che stanno combattendo in prima linea il diffondersi del Coronavirus con grande determinazione e professionalità, spiega l'Associazione.

L’Associazione San Marino Cina continuerà nel reperimento di altro materiale sanitario per prevenire e contrastare il contagio da Covid-19. In tempi breve altri prodotti saranno in Repubblica, nella speranza di poter soddisfare anche le richieste ed essere di supporto alla cittadinanza.