Associazione San Marino - Italia: secondo mandato per la Presidente Righi Iwanejko

Rinnovate le cariche sociali dell'Associazione San Marino - Italia. Riconferma all'unanimità per un secondo mandato della Presidente Elisabetta Righi Iwanejko. Denis Cecchetti nominato vicepresidente, Giovanna Bartolucci segretario generale, Cesare Tabarrini tesoriere. I consiglieri sono Antonio Belloni, Luca Giacobbi, Marcella Michelotti, Gabriele Rinaldi e Massimo Valentini.

Durante la serata si è parlato di programmi, impegni, iniziative per l'anno che verrà. Cinque i nuovi soci: Daniela Fabbri, Patrizia Gallo, Monica Marinelli, Vittorio Brigliadori e Massimiliano Rosti. A conclusione della serata la Presidente visibilmente emozionata per la sua rielezione ha ringraziato i presenti. “Sono profondamente grata per le molteplici dichiarazioni in favore della mia rielezione a Presidente anche perchè implicano una valutazione positiva del mio operato”.

"Essere presenti in tanti questa sera - ha dichiarato la Presidente Elisabetta Righi Iwanejko - è la modalità giusta per portare il proprio contributo, alzare il livello delle nostre iniziative future. Se manca il confronto non c’è crescita e così nessuna attività, nessun programma culturale, economico o di solidarietà. Continuiamo a rafforzare la nostra presenza sul territorio sia sammarinese che italiano per essere riconosciuti come parte attiva della società".