Associazione Sclerosi Multipla festeggia i 35 anni e la giornata mondiale con Roberto Mercadini Nel video, il saluto e l'invito di Roberto Mercadini al suo “La bellezza delle parole (Storie che parlano del parlarsi)”. 17 maggio, al Kursaal, ore 21.15

“La sclerosi multipla – spiega Susanna Guttmann, neurologa e Presidente dell'ASSM - è una malattia molto diffusa. Una volta era considerata malattia rara, oggi non lo è più, però, abbiamo la fortuna di poter intercettare e fare diagnosi precoce, quindi terapia, in una fase molto iniziale della malattia”.

Con 137 persone affette, San Marino si allinea per incidenza all'Italia e all'Europa. Due-tre i casi l'anno: “Non sono molti – prosegue la Guttmann - però sono persone interessate con un'età molto giovanile, dai 20 ai 40 anni, quindi nel pieno della vita. Per cui l'idea che un ragazzo che venga così diagnosticato con una sclerosi multipla... sicuramente, ha però una prospettiva di vita molto buona, anche per l'impegno che c'è stato nei confronti di questa malattia, con nuove terapie e nuovi farmaci che, se presi proprio all'esordio della malattia permettono una buona qualità della vita e anche una progressione di vita molto lunga”.

L'Assm nasce 35 anni fa, molto attiva nel supporto al paziente e alla sua famiglia: “La presenza di uno psicologo, di un massofisioterapista, di attività come può essere il fisio Pilates; poi corsi di aggiornamento, ma anche corsi ludici che possano favorire la socialità in questi pazienti che sia molto importante. L'associazione è molto presente sul territorio”.

Per i 35 anni anni, verso la giornata mondiale della sclerosi multipla l'Associazione porta a San Marino, 17 maggio al Kursaal (ore 21.15), un testimonial d'eccezione: Roberto Mercadini in “La Bellezza delle Parole”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: