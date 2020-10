ASS Associazione studentesca sammarinese, Matteo Dappozzo è il nuovo presidente: "Obiettivo primario ridurre l'utilizzo di plastica a scuola"

Studente di quinta superiore del liceo economico aziendale, Matteo Dappozzo è il nuovo presidente dell'Associazione Studentesca Sammarinese. Le elezioni si sono svolte questa mattina alla Cava dei Balestrieri nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Tra gli obiettivi del suo mandato quello di ridurre ed eliminare, il più possibile, la plastica a scuola.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'idea, ci ha spiegato, è nata dalla collaborazione con i ragazzi del Fridays for Future: “La plastica è uno degli elementi più nocivi del nostro pianeta e riuscire a ridurne l'utilizzo anche solo nella nostra scuola ci sembra un ottimo primo passo per tutto il paese e per noi ragazzi”.

Nel servizio l'intervista a Matteo Dappozzo (Presidente Associazione Studentesca Sammarinese)

I più letti della settimana: