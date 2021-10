48° CONSULTA DEI SAMMARINESI ALL'ESTERO Associazione UE, Beccari: "Difficile ancora dire quando si potrà concludere ma la nostra volontà è accelerare il più possibile” Molto di Europa e politica estera nei lavori odierni della 48° Consulta dei sammarinesi residenti all'estero.

Terza giornata di lavori per la 48° Consulta dei sammarinesi residenti all'estero. Oggi il confronto, al Teatro Titano, con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Tra i temi affrontati un focus sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione Europea.

“Difficile ancora dire quando si potrà concludere – spiega Beccari – ma la nostra volontà è di accelerare il più possibile questo processo. Oggi abbiamo cercato di spiegare il percorso, quelli che a nostro avviso sono gli aspetti più importanti del negoziato e le ricadute positive per San Marino. Abbiamo inoltre spiegato gli aspetti che, magari nel rapporto bilaterale con gli stati di residenza dei nostri concittadini all'estero vanno a confliggere o comunque si sovrappongono con l'accordo di associazione; ad esempio il tema previdenziale con i paesi che fanno parte dell'Unione Europea non è trattabile in via bilaterale finché non sarà concluso il negoziato sull'accordo di associazione. Devo dire che è stato importante anche per spiegare le opportunità, la posizione di San Marino, che è anche una posizione particolare, diversa forse anche dagli altri micro stati come noi in questo negoziato".

Evidenziati poi anche i prossimi passi di politica estera che il governo sammarinese vuole portare avanti, partendo dal consolidamento del rapporto con l'Italia. "Abbiamo inoltre spiegato quello che stiamo facendo come politica estera - aggiunge Beccari - quali sono i nostri obiettivi, soprattutto anche la creazione di un consenso politico attorno all'accordo di associazione e cercare di rafforzare i rapporti con quei paesi dell'UE che sono si paesi amici ma con i quali dobbiamo stringere legami più forti".

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

