Associazione “Uno di Noi”: "La famiglia è la nostra cura"

L'appuntamento è domenica alle 15, al campo Bruno Reffi

4 set 2025
Maria Venturini, presidente dell'Associazione “Uno di Noi”
Terza edizione della camminata di sensibilizzazione sul valore assoluto della vita umana organizzata dalle associazioni “Accoglienza della vita”, “Uno di noi”, “Amici di padre Marcellino”. L'appuntamento è domenica alle 15, al campo Bruno Reffi (San Marino Città), con sosta in Piazza della Libertà, arrivo e sosta al bar Guaita e incontro con la Professoressa Giorgia Brambilla, docente di Etica Sociale presso Università LUMSA sul tema: “Aborto: quello che i giornali non dicono”.

"Siamo in un momento in cui abbiamo già visto depenalizzato l'aborto - spiega Maria Venturini, presidente dell'Associazione “Uno di Noi”-  ma noi comunque siamo positivi, difendiamo la vita, quindi uno di noi è sì il bambino non nato, tuttavia pensiamo di dare alcuni sì affermativi di radice: sì al diritto di nascere, sì al ruolo centrale del concepito, sì a valorizzare il ruolo materno nella nostra società, lo vediamo in questo momento di inverno demografico e abbiamo bisogno di valorizzare proprio il privilegio esclusivo della maternità, anche con aiuti evidentemente, sia il ruolo del padre e sia quello della famiglia, proprio perché non è la patologia ma è la cura delle nostre ansie e dei nostri problemi". Nel video l'intervista a Maria Venturini, presidente dell'Associazione “Uno di Noi”. 





