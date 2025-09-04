Associazione “Uno di Noi”: "La famiglia è la nostra cura"

Terza edizione della camminata di sensibilizzazione sul valore assoluto della vita umana organizzata dalle associazioni “Accoglienza della vita”, “Uno di noi”, “Amici di padre Marcellino”. L'appuntamento è domenica alle 15, al campo Bruno Reffi (San Marino Città), con sosta in Piazza della Libertà, arrivo e sosta al bar Guaita e incontro con la Professoressa Giorgia Brambilla, docente di Etica Sociale presso Università LUMSA sul tema: “Aborto: quello che i giornali non dicono”.
"Siamo in un momento in cui abbiamo già visto depenalizzato l'aborto - spiega Maria Venturini, presidente dell'Associazione “Uno di Noi”- ma noi comunque siamo positivi, difendiamo la vita, quindi uno di noi è sì il bambino non nato, tuttavia pensiamo di dare alcuni sì affermativi di radice: sì al diritto di nascere, sì al ruolo centrale del concepito, sì a valorizzare il ruolo materno nella nostra società, lo vediamo in questo momento di inverno demografico e abbiamo bisogno di valorizzare proprio il privilegio esclusivo della maternità, anche con aiuti evidentemente, sia il ruolo del padre e sia quello della famiglia, proprio perché non è la patologia ma è la cura delle nostre ansie e dei nostri problemi". Nel video l'intervista a Maria Venturini, presidente dell'Associazione “Uno di Noi”.