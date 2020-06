Associazione Viviamo in Positivo: flash mob fuori dall'Ospedale per ringraziare tutti gli operatori

Un appuntamento per ringraziare ancora una volta tutte le persone di ogni ordine e grado che in questi mesi dentro e fuori dall'ospedale hanno lavorato senza sosta per il bene comune.

È stato questo lo spirito che ha spinto l'associazione di clown "Viviamo in Positivo" ad organizzare il flash mob. "La nostra indole ci porta ad essere ed esserci - spiegano - e in questa situazione particolare per tutti noi non vogliamo smettere di essere clown, ma soprattutto di essere umani e aiutare gli altri ad essere umani".

Presente anche il Segretario di Stato Roberto Ciavatta che ha accettato ed indossato il simbolo per antonomasia dei clown, il naso rosso.

Nel servizio l'intervista a Samanta Burioni (Viviamo in Positivo)