SAN MARINO Associazioni a confronto: presentato l'evento “Volontariato in Fiera” L'appuntamento nasce per evidenziare l'importanza della solidarietà come valore portante del volontariato e contribuire al dibattito sul futuro del terzo settore.

Celebrare l'impegno e la solidarietà che caratterizzano la vita di numerose realtà associative a San Marino e nel circondario. È questa la scintilla che ha acceso “Volontariato in Fiera”, appuntamento in programma il 14 settembre nella cornice di “Tuttavia...che spettacolo” dedicato al mondo dell'associazionismo. L'evento vuole evidenziare l'importanza della solidarietà come valore portante del volontariato e contribuire al dibattito sul futuro del terzo settore.

"Siamo qui riuniti insieme a tutte le altre associazioni che hanno già aderito a questa iniziativa - afferma Melissa Mussoni, Vo.Ci. nei Castelli - non solo per organizzarci per questa importante giornata dedicata al volontariato, ma anche per estendere l'invito a tutte le realtà associazionistiche del territorio. L'email per le informazioni è volontariatoinfiera@gmail.com ".

Appuntamento che arriva anche in momento significativo con l'annuncio della nuova legge sull'associazionismo in dirittura di arrivo. Norma che punta a riformare il quadro legislativo per associazioni e organizzazioni no-profit, semplificando le procedure burocratiche e potenziando il sostegno a queste realtà.

Nel servizio l'intervista a Melissa Mussoni (Vo.Ci. nei Castelli)

