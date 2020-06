PDL Associazioni Consumatori, incontro coi Capigruppo su “Titani” e Smac

Unione Consumatori, Asdico e Sportello Consumatori, tramite una lettera, hanno chiesto un incontro ai Capigruppo, prima di maggioranza, poi di opposizione, per discutere di vari temi all'ordine del giorno della seduta consigliare che inizia oggi. Interesse massimo per le associazioni sul progetto di legge sui Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi chiamati “Titani”. Altro punto, scrivono, “è capire in che modo si intende agire sul sistema Smac, facendola diventare una sorta di moneta di scambio interna al Paese”. Il primo appuntamento è fissato nel primo pomeriggio.



