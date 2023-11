FORUM DEL DIALOGO Associazionismo in buona salute: in Italia coinvolge 7 milioni di persone In mattinata sessione dedicata a "La Comunità per il bene comune". Nel pomeriggio "Sulle tracce del noi"

“La comunità per il bene comune” titolo della sessione mattutina della seconda giornata del Forum del Dialogo. Ad aprire i lavori il responsabile scientifico professor Renato Di Nubila, con una sintesi introduttiva e poi i saluti delle autorità con il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini, la vicesindaco di Novafeltria Elena Vannoni e il vicesindaco di Montefiore Conca Francesco Taini. La professoressa Carmen Leccardi, dell'Università di Milano Bicocca, prima relatrice della mattinata su “Forme di partecipazione e associazionismo oggi in Italia”: “Tutto sommato – afferma – nonostante il fatto che le associazioni siano meno numerose, di quanto fossero prima del Covid, lo stato di salute è buono. L'associazionismo culturale, sociale, sportivo, artistico, coinvolge qualcosa come 7 milioni di soggetti. La volontà di far sentire la propria voce, di partecipare e di promuovere nel quotidiano delle idealità, denota una prospettiva assolutamente strategica per la democrazia”. Con la professoressa Paola Milani, dell'Università di Padova, focus sul tema della "Famiglia alla ricerca della sua vera identità comunitaria": “La famiglia – dichiara – si è sempre trasformata e si sta continuando a trasformare. I modelli di famiglia sono sempre stati plurali in tutte le epoche e il modello che conosciamo di famiglia nucleare, con due genitori e i figli, è un modello molto recente che si è affermato nella realtà occidentale. Il tema vero oggi, non è quale modello di famiglia ma come noi “società” possiamo sostenere i genitori nel loro compito educativo verso i bambini”. La sessione mattutina si è conclusa con il professor Emanuele Serrelli dell'Università Cattolica di Milano e nel pomeriggio si riparte interrogandosi “Sulle tracce del noi” con testimonianze ed esperienze dal mondo del volontariato e della cooperazione sociale.

